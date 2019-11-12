Lösemili çocuklar için yürüdüler

12.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:24

Bayramiç Menderes İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkat çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Ellerinde pankartlar ve ağız maskeleriyle otogardan yürüyüşe başlayan öğrencilere Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç İlçe Emniyet Müdürü Murat Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Salih Albayrak ve okul öğretmenleri eşlik etti.

Öğrenciler ve protokol üyeleri, LÖSEV şarkısı söyleyerek Yıldırım Akbulut Meydanı'na geldi.

Burada ellerindeki pankartları okuyan öğrenciler, lösemili çocuklara dikkat çekti. Öğrencilere yürüyüşleri esnasında çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Kaynak: AA