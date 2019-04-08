Lösemili Çocuklar İçin Organik Oyuncak Üretiyorlar

Bitlis'te, "Bir Sevgi Bir İlmek Projesi" kapsamında kurulan atölyede, plastik oyuncaklarla oynayamayan lösemili çocuklar için organik iplerden oyuncaklar üretiliyor.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından başlatılan ve Halk Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği proje ile kampüs yerleşkesinde lösemili çocuklara oyuncak üretmek amacıyla atölye kuruldu.

Kursiyer olarak 4 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 2 ev hanımı, 1 hemşire ve 17 öğrencinin katıldığı atölyede, kanser hastası çocuklar için organik ipten oyuncak üretimine başlandı.

Kadınların organik iplerle ördüğü oyuncakların, ilk etapta çevre illerdeki hastanelerde tedavi gören çocuklara hediye edilmesi hedefleniyor.

"Projenin farkındalık oluşturacağına inanıyorum"

Atölyenin açılışını gerçekleştirerek oyuncakları inceleyen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversite olarak topluma vefa borçlarının olduğunu söyledi.

Kız öğrencilerin de projeye destek vermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Yardım, şunları kaydetti:

"Atölyemizin üniversitemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'de ilk kez lösemili çocuklar için organik oyuncak üretmek adına kurulmuş bir atölyedir. Bu projenin çok iyi bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Bu konuda ülkenin dört bir yanından Proje Koordinatörü Esra hocamız iletişim kuran kişiler var. Projenin yaygınlaşmasını istiyorlar. Bu bizim için çok önemli ve başarılı bir projedir. Ümit ediyorum bundan sonra da lösemili çocuklar ile diğer bütün hasta çocuklar için çok daha güzel projeler üretilir."

Proje Koordinatörü BEÜ Öğretim Görevlisi Esra Dursun da lösemili çocukların plastik oyuncaklarla oynama şanslarının olmadığını vurguladı.

Dursun, "Bu çocuklarımız çok uzun süre hastanelerde kaldıkları için, onlara bu oyuncakları üretebilmek adına projemizi hayata geçirdik. Tamamıyla organik iplerden kendi ellerimizle onlara oyuncak örüyoruz." dedi.

Burada üretilen oyuncakları öncelikle çevre illerdeki onkoloji hastanelerinin çocuk servislerindeki çocuklara hediye edeceklerini aktaran Dursun, atölyede 2 usta öğreticinin görev yaptığını, projenin 2 ay süreceğini kaydetti.

Dursun, "Yazın bunu sürekli hale getirmeyi ve ülkemiz geneline yaymayı istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA