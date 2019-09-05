Lösemili çocuklar için kaktüs yetiştiriyor

05.09.2019 11:06

Samsun'da yaşayan ve bir kamu bankasından emekli olan Serpil Uzun, lösemi ve kan hastalıklı çocuklara destek olmak amacıyla kaktüs yetiştiriyor.

Emekli olduktan sonra 3 yıl önce arazisinde çiçek yetiştirmeye karar veren Uzun, yetiştirdiği kaktüslerin satışından elde ettiği geliri ise lösemili ve kan hastalığı bulunan çocuklar yararına kullanıyor.

Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kamu bankasında yönetici olarak çalışırken kaktüslerle ilgilenmeye başladığını belirterek emekli olduktan sonra sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını anlattı.

Lösemili ve kan hastalıklı çocukları görünce çok etkilendiğini dile getiren Uzun, "Onların hayata bağlılıkları, yaşama azimleri beni çok etkiledi. Kaktüslerin de yaşama azmi var. Çok zor koşullarda bile yaşayabiliyor, hayata direniyorlar. Lösemili çocuklar da hastalıkları süresince hep pozitif olarak yaşamaya tutunmaya çalışıyor, yaşam mücadelesi veriyor. Bu nedenle lösemi ve kan hastalıklı çocuklar için kaktüs yetiştiriyorum." dedi.

Ailesine ait arazide yaklaşık 200 çeşit kaktüsten binlerce yetiştirdiğine işaret eden Uzun, bunların satışından elde ettiği geliri hasta çocuklar için kullandığını vurguladı.

Hayata tutunamayan çocukların anısı için isimlerini saksılara yazıyor

Kaktüsleri yetiştirdiği alana "Çocuk, çiçek, yaşam bahçesi" adını verdiğine dikkati çeken Uzun, şöyle konuştu:

"Dikenleri nedeniyle insanların uzak durmaya çalıştığı kaktüsleri anlamak çok önemli. Onların da kendi içlerinde bir dünyası, hayatta kalma çabası var. Tıpkı hasta çocuklar gibi. Burada yetiştirdiğim çiçekleri aileme ait iki farklı işletmede kurduğum tezgahlarda satıyorum. Elde ettiğim kazancı lösemili ve kan hastalıklı çocukların ihtiyaçları için kullanıyorum. Bazen çocuklar da buraya gelip kaktüslerle ilgileniyor, eğleniyor. Çok farklı bir yer burası. Her yardım ettiğim ama hayata tutunamayan çocuk için özel çiçekler yetiştiriyor, saksılarına çocukların adlarını yazıyorum. Onların anısını burada yaşatıyorum. Bazı hastalar da kendi çiçeklerini yetiştiriyor. Bir hasta çocuk, buraya sabah gelip kaktüsün açmasını, akşam saatlerinde de gün sonu kapanmasını izliyor. Çok mutlu oluyorlar. Onların mutlu olması beni de çok mutlu ediyor."

Serpil Uzun, kendisine en büyük desteği ailesinin verdiğini, hayatının sonuna kadar bahçesinde lösemili ve kan hastalıklı çocuklar için kaktüs yetiştirmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA