Lösemili Çocuklar İçin Evini Bağışladı

Samsun'da bir iş adamı, Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar (LOSAM) derneğine ev bağışında bulundu.

İstanbul'da yaşayan Samsunlu iş adamı 81 yaşındaki Ersin Ortaç, memleketine yaptığı ziyarette LÖSAM'ı ziyaret ederek, lösemili çocuklar ile bir araya geldi. Çocuklar ile vakit geçirdikten sonra LÖSAM'a bağış yapmak istediğini belirten Ersin Ortaç, LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz ile bir araya geldi. Kendi üzerine olan bir evi lösemili çocukların yararı için derneğe başladığını dile getiren Ortaç, "Ben Samsunluyum ancak İstanbul'da yaşıyorum. Memleketimi ziyaret etmek istedim. Burada sizlerle tanıştım. Lösemili çocukları ziyaret ettiğimde onlarla çok güzel vakit geçirdim ve böyle bir bağışta bulunmak istedim. Bu çocuklar bizim her şeyimiz. Onlara biraz da olsa yardım etmemiz gerekiyor" dedi.

LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz ise iş adamı Ersin Ortaç'a bu davranışından dolayı teşekkür ederek, "Ben de 5 kez kanseri yenen bir kadınım. Kanserle uzun yıllar mücadele ettim. Daha sonra ki dönemlerde ise LÖSAM'ın açıldığını duydum. Ben orada olmalıyım dedim. Derneğe geldiğim de gözlerim buğuluydu. Birilerine yardım edip destek olmak istedim. Hastalıklarımla mücadele ederken maddi ve manevi olarak çok zorluk çektim. O yüzden burada, o çocukların ve ailelerin yanındayım. Ayrıca böyle yardımsever kişiler olunca da çok duygulanıyorum. Çocuklarımız için bir şeyler yapıldığında çok mutlu oluyorum. Onların sevgiye ve mutlu olmaya çok ihtiyacı var. Bize bağışlanan bu ev onların yararı için kullanılacaktır" diye konuştu. - SAMSUN