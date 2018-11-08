Lösemili Çocuklar İçin Dilek Feneri Uçurdular

Erzurum'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) üyeleri ile üniversite öğrencileri, lösemili çocuklar için dilek feneri uçurdu.

LÖSEV Erzurum İl Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler, 2-8 Kasım'da "Lösemili Çocuklar Haftası" dolasıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti. Gönüllüler, sohbet ettikleri çocukların dileklerini not aldı.

LÖSEV Erzurum İl Temsilcisi Fadim Ayaz, yaptığı açıklamada, lösemili çocuklara moral vermek için yaptıkları ziyarette onlara balon hediye ettiklerini söyledi.

"Hastanenin bahçesinde ve onların pencerede rahat görülebilecek bir noktada dilek fenerlerini uçurduk ve lösemili çocukların mutluluğuna şahit olduk." diyen Ayaz, "İnşallah çocuklarımız kısa zamanda iyileşip dileklerine kavuşur. Çocuklarımızın anne ve babalarıyla mutlu bir şekilde yaşamalarını isteriz. LÖSEV olarak her zaman hasta ve çocuklarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencisi Tuğçe Kağan da lösemiye karşı farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Hastanedeki lösemili çocuklara dileklerini sorduğumuzda, çoğunun maske takmayarak dışarıda özgürce gezmek ve sağlıklarına kavuşup evine gitmek istediğini duyduk. Umarım en kısa zamanda iyileşirler. Umarım dilekler yerine ulaşır, kabul olur." diye konuştu.

Gönüllüler, daha sonra dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı.