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Lösemili çocuklar için anlamlı etkinlik

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Lösemili çocuklar için anlamlı etkinlik

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamıyla lösemili çocuklar lüks otomobillerle gezintiye çıkarıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Lösemili Çocuklar Haftası kapsamıyla lösemili çocuklar lüks otomobillerle gezintiye çıkarıldı.

İstanbul, Kadıköy'de yer alan lüks otomobil mağazası Platin Oto, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, hayalleri lüks otomobile binmek olduğu öğrenilen çocukların bu hayalleri, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle sektöründe öncü konuma yerleşen Platin Oto tarafından gerçeğe dönüştürüldü. Ailelerinin izniyle gerçekleştirilen etkinlik, aynı zamanda Lösemili Çocuklar Vakfı önceki günlerde 'Maskemi Atarım, Hayalime Koşarım' sloganı ile başlattığı proje kapsamında yürütüldü. Amacın hem farkındalık oluşturmak, hem de çocukları mutlu etmek olduğu öğrenilen etkinlik, çocukların, ailelerinin eşliğinde otomobil mağazasına gelişiyle başladı. Şirket çalışanları, Covid-19 önlemlerini gözeterek ve çocukların yol güvenliklerini sağlayıp, lüks spor araçlarla çocukları, Kadıköy civarlarında gezintiye çıkardı.

Otomobil mağazasının sosyal medya hesabında paylaşılan videoda çocukların, 'Rüyamda sürekli bu arabada gezdiğimi görüyordum, hayalimdi". 'Sürekli internette videolarını izlediğim otomobillere biniyorum' dedikleri kaydedildi. Bu proje için gönülden emek verdiklerini söyleyen şirket yetkilisi Bülent Saral Dalyan, "Çocukların yüzlerinde ufacık bir mutluluk oluşturabildiysek ne mutlu bize, çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek bizim için büyük bir gurur, bu etkinlik bizim için çok kıymetliydi" şeklinde konuştu. - BATMAN

Lösemili çocuklar için anlamlı etkinlik

Lösemili çocuklar için anlamlı etkinlik

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Otomobil, Kadıköy, Kasım, Yerel, Haber

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