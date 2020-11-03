Lösemili Çocuklar Haftası

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavi gören çocuklara hediyeler götürdü.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavi gören çocuklara hediyeler götürdü.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanelerde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, hijyen kiti, maske, balon, gıda paketi ve hediyeler verdi.

Tedavileri evde devam eden çocuklar ile yabancı uyruklu hastalara da sürpriz yapan ekiplere, palyaçolar da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar