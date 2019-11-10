Lösemili Çocuklar Haftası

Lösemili Çocuklar Haftası

Diyarbakır'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

10.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:18
Lösemili Çocuklar Haftası

'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Usta Öğreticiler Derneği ile Kanserle Mücadele Derneği'nce Sümerpark'ta düzenlenen programda, katılımcılar farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı.

Halk Eğitim Merkezi bando ve halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da katkı sundu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et