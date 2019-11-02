02.11.2019 14:04

Eskişehir'de Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Hoşnudiye Mahallesi Ulus Anıtı önünde başlayan ve çocukların maske takarak katıldığı yürüyüş Vilayet Meydanında son buldu.

Yürüyüşün ardından konuşan Lösev Eskişehir Şubesi yetkilisi Yasemin Durukan, derneğin 22 yıl önce zor şartlarda, aynı amaç altında bir araya gelen bir avuç idealist kişiyle birlikte büyüdüğünü ve bugünkü noktaya geldiğini söyledi.

Durukan, yürüyüşe destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA