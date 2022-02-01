Lösemili çocuğa bağış toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın adını kullanıp lösemili bir çocuğa bağış toplayan sanık, dolandırıcılık iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.K. (41) katılmadı, mağdur L.A. (48) ve avukatı salonda hazır bulundu.

Müşteki L.A, ifadesinde, inşaat mühendisi olduğunu belirterek, "Telefonla aradılar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından sosyal sorumluluk kapsamında maddi destek istediler. Ben de yoğunluk ve bir anlık gafletle buna inandım ve parayı gönderdim. Gönderdikten yarım saat sonra belediyeyi aradım, böyle bir projenin olmadığı söylenince dolandırıldığımı anladım, sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık F.K'ye "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

Olay

Kendisini 18 Haziran 2019'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan olarak tanıtan F.K, telefonla aradığı L.A'dan belediyece yapılan yardım kampanyasında lösemili bir çocuğa bağış talep etmiş, mağdur da verilen banka hesabına 10 bin lira yatırmıştı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan L.A, F.K'den şikayetçi olmuş, sanık hakkında, "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açılmıştı.

Sanık F.K. ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin de başkaları tarafından kandırıldığını öne sürmüştü.

Müşteki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Beyhan da daha önce verdiği ifadesinde, "Sanık benim adımı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanarak para istemiş, istediği kişiler de ben arıyormuşum sanıp güvenerek istediği parayı yatırmış. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.