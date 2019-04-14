Lösemili Begüm Yeni Bir Hayata "Merhaba" Demek İstiyor - Tekirdağ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesinde lösemi tedavisi gören 33 yaşındaki Begüm Başaklı, tekrar eski sağlığına kavuşup yeni bir hayat kurmak istiyor.

Şarköy ilçesinde annesiyle yaşayan Başaklı'ya yaklaşık 4 ay önce halsizlik, ateş ve kansızlık şikayetiyle geldiği NKÜ Araştırma Hastanesinde lösemi tanısı konuldu.

Begüm Başaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemi tanısı konmadan önce aşırı baş ağrıları olduğunu ve sürekli ağrı kesici ilaçlar kullandığını ağrılarının şiddetlenmesi üzerine doktora gittiğini söyledi.

Dudaklarında kuruma ve kansızlık sorunu da yaşadığını ifade eden Başaklı, "Yorgunluk ve baş ağrısı başladı. Her gün ağrı kesici içmeye başladım. Daha sonra Şarköy Devlet Hastanesine gittim. Orada kan verdim. Buradaki doktor kan değerlerimin iyi olduğunu B12 değerlerimin düşük olduğunu söyledi. İçimden kan değerlerimin nasıl iyi olduğunu sorguladım çünkü gözlerimin içi ve dudaklarım bembeyaz olmuştu. Daha sonra tekrar rahatsızlandım. Şarköy'deki doktor üniversite hastanesine sevk etti, buradaki tetkikler sonucunda lösemi tanısı konuldu." diye konuştu.

Hayatın her şeye rağmen yaşamaya değer olduğunu ve asla pes etmemek gerektiğini ifade eden Başaklı, "Çok zor bir hastalık. Diğer lösemililer de asla pes etmesin. Sağlığıma tekrardan kavuşup sıfırdan bir hayat istiyorum. Her şeye yeniden başlamak, sil baştan yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Yoğun bir kemoterapi veriyoruz hastalarımıza"

NKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Turgut da Başaklı'nın halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle kliniklerine başvurduğunu belirtti.

Genç kadına lösemi tanısı konduktan sonra kemoterapi uyguladıklarını ifade eden Turgut, "Begüm bizim kliniğimize halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Dış merkezde yapılan kan tahlillerinde problem saptanması üzerine ileri tetkik için bize başvurdu. Bunun üzerine yaptığımız analizler sonucu kendisine kanser tanısı koyduk. Lösemide tedavi yöntemleri biraz fark etmekle beraber standart bazı yaklaşımlar var. Öncelikle yoğun bir kemoterapi veriyoruz hastalarımıza. Begüm de şu anda yaklaşık bir aydır kemoterapi alıyor." diye konuştu.

Turgut, hasta ve yakınlarının olumlu düşünmelerinin tedaviyi pozitif yönde etkileyeceğini aktardı.

Kaynak: AA