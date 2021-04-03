Lösemili Ali'nin oyun parkı hayalini Erzincan Valisi Mehmet Makas gerçekleştirdi
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Lösemili Ali'nin oyun parkı hayalini Erzincan Valisi Mehmet Makas gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Lösemili Ali'nin oyun parkı hayalini Erzincan Valisi Mehmet Makas gerçekleştirdi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşarak oyun parkı talebinde bulunan lösemi hastası 7 yaşındaki Şerif Ali Şimşek'in bu hayalini gerçekleştirdi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşarak oyun parkı talebinde bulunan lösemi hastası 7 yaşındaki Şerif Ali Şimşek'in bu hayalini gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çukurkuyu Mahallesi'nde yaşayan Şimşek, sosyal medya üzerinden Vali Makas'a, hastalığı nedeniyle evininin bulunduğu alan dışına çıkamadığını, bu nedenle bahçelerine oyun parkı kurulmasını istediğini iletti.

Bunun üzerine ilgili birimlere talimat veren Vali Makas, lösemili Şimşek'in evinin bahçesine oyun parkı kurulmasını sağladı.

Hayalindeki oyun parkına kavuştuğu için büyük sevinç yaşayan Şimşek'i ziyaret eden Vali Makas, lösemi tedavisi gören çocukların moral ve motivasyonunun yüksek tutulmasının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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