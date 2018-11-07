Lösemiden Kurtardığı Çocuklarla Yıllar Sonra Buluştu

Gaziantep'te bir doktor, yıllar önce lösemi tedavilerini yaptığı yedi çocukla buluşarak pasta kesti.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Garipardıç, "Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında yıllar önce tedavi edip iyileştirdiği akut lösemi hastası 7 çocukla yıllar sonra hastanede bir araya geldi.

Çocuklarla yemek yiyen Garipardıç, daha sonra onlarla pasta keserek, hastalığı yenmenin mutluluğunu bir kez daha paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garipardıç, yıllar sonra tedavi ettiği çocuklarla buluşmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini aktardı.

Onları hep hayatta tutmak istediklerini belirten Garipardıç, "Açıkçası onları böyle sağlıklı görüp mutlu olmak istedik. Bu hastalığı yenmiş arkadaşlarımıza tekrar moral vermek ve topluma bu hastalığın yenilebileceği, başarılı tedavi edilebilecek bir hastalık olduğu mesajını vermek istedik. Onların mutluluğunu görmek mükemmel bir duygu." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 10 yıl önce lösemi hastalığından kurtulan Hatice Küçük de bir yıl tedavi gördükten sonra iyileştiğini ifade ederek, "Yıllar sonra aynı kaderi paylaştığımız kişilerle beraber olmak çok güzel bir duygu. Gerçekten çok mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.