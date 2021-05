Lösemi tedavisi olurken aldığı doğum günü kartı hayatını değiştirdi

SAMSUN'da lösemi tedavisi görürken LÖSEV'den kendisine gelen doğum günü kutlama kartıyla LÖSEV ile tanışan Hüseyin Çon (26), şimdi lösemi mücadelesi verenlere destek oluyor. Çon, "LÖSEV'in doğum günümü kutlamak için bana kart göndermesini unutamıyorum. Daha önce hiç doğum günüm kutlanmamıştı. Tedavim ve eğitimim sonrası LÖSEV'e katıldım, ardından idari işlerde çalışmaya başladım ve 1,5 yıldır canla başla çalışıyorum" dedi.

Samsun'da 12 yıl önce kendisine lösemi teşhisi konulan Hüseyin Çon, tedavi gördüğü dönemde Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)'dan kendisine gelen doğum günü kutlama kartıyla LÖSEV ile tanıştı. Eğitim ve öğretim hayatını bitirdikten sonra hayatını LÖSEV'e adayan Çon, şimdi LÖSEV Samsun Şubesi'nde 1,5 yıldır idari işlerden sorumlu olarak çalışıyor. Kendisi gibi lösemi mücadelesi veren kişilere destek olan Çon, canla başla görev yapıyor.

'BİZ BURADA BİR AİLEYİZ'

LÖSEV ile 12 yıl önce tanıştığını anlatan Çon, "O süreçte bize maddi ve manevi sürekli destek oldular. Özellikle manevi anlamda destekleri beni büyülemişti. Özellikle benim için çok önemli ve hiç unutamadığım an LÖSEV'in doğum günümü kutlayarak bana doğum günü kartı yazmasıydı. Daha önceden hiç doğum günüm kutlanmamıştı. Doğum günü kartının üzerindeki yazı beni çok etkilemişti. Tedavimi bitirdiğim gün de, o kartı aldığım gün kadar sevindiğimi çok iyi hatırlıyorum. Eğitim ve öğretim hayatımı tamamladıktan sonra LÖSEV ile kopmayacak şekilde birbirlerimize bağlandık. Şimdi 26 yaşındayım. LÖSEV tarafından hiç unutulmadım ve her zaman yanımda desteklerini hissettim. LÖSEV Samsun'da gençlik faaliyetlerine katılım sağladım, ardından idari İşlerde çalışmaya başladım ve 1,5 yıldır canla başla çalışıyorum. İyi ki LÖSEV'liyim. Biz burada bir aileyiz. Vatandaşlarımızı her zaman bizi ziyaret etmeye ve destek olmaya bekliyoruz" diye konuştu.

