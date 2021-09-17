LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖRÜRKEN 1 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN RESSAM HÜSEYİN UTKU SAKAN ANILDI - Haberler
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LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖRÜRKEN 1 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN RESSAM HÜSEYİN UTKU SAKAN ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖRÜRKEN 1 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN RESSAM HÜSEYİN UTKU SAKAN ANILDI

LÖSEMİ tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ressam Hüseyin Utku Sakar, anıldı.

LÖSEMİ tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ressam Hüseyin Utku Sakar, anıldı. Sanatçının anısına resim sergisi düzenlenirken, sergide sanatçının özel eşyalarının bulunduğu hatıra köşesi yer aldı.

Lösemi tedavisi gördüğü hastanede geçen yıl hayatını kaybeden ressam Hüseyin Utku Sakar için İstanbul Tıp Fakültesi Resim ve Heykel Kulübü, teşekkür ve anma programı düzenledi. Tadilat ve bağış yapılan kulüpte, sanatçının tedavi sürecinde yaptığı resimler sergilenerek içerisinde eşyalarının da bulunduğu bir hatıra köşesi hazırlandı. Açılış programına İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, Resim ve Heykel Kulübü öğrencileri ve sanatçının yakınları katıldı.

"BÖYLE BİR İSMİN YAŞATILMASI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Toplumda duyarlılık oluşması amacıyla Hüseyin Utku Sakar ve diğer sanatçıların eserlerinin sergilendiğini belirten İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Hüseyin Utku Sakar, Hematoloji Kliniğinde uzun tedaviler sonucunda hayatını kaybetti. Resim sanatına inanılmaz bir tutkusu vardı. Çok yetenekliydi. Hastanede yattığı süre içerisinde ve daha öncesinde inanılmaz eserler ortaya çıkardı. Resim kulübümüzde eserlerinin zaman zaman sergilendiği bir isimdi. Vefatından sonra kulübümüzden bazı arkadaşlarımız, aile ile iletişime geçerek böyle bir genç yeteneğin vefatından sonra isminin yaşatılması için İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde bir köşeye sahip olmak adına güzel bir ortam oluşturdular. Kendi çalışma ortamını olduğu gibi burada sergiliyoruz. Geçen yıl da Hüseyin Utku Sakar'ın ve Hematoloji Bölümü'nde yatan diğer hastaların yaptığı resimleri toplumda bir duyarlılık oluşması adına sergiledik. İstanbul Tıp Fakültesi Resim Kulübü öğrencilerimizin destekleriyle bu ortam oluşturuldu. Böyle bir ismin yaşatılması bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

"10 TANE ESERİNİ SERGİLİYORUZ"

Resim kulübünün tadilatıyla ilgilenen İstanbul Tıp Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi Büşra Hostalı da, "Başlangıçta yakın arkadaşı bizimle iletişime geçip Hüseyin Bey'in anısını yaşatmak istediğini söyledi. Hüseyin Utku Bey, resim ile çok ilgiliydi. Hastalığı sürecinde de hastanede bir sergi açılmıştı. Odamızdaki dolapları yeniledik. Boya takviyesi oldu. Kendi anı köşesini oluşturduk. Sergiyi şubat ayında planladık ancak bütün işleri ayarlamamız eylül ayına yetişti. Dışarıda 10 tane eserini sergiliyoruz" dedi.

"BU KADAR ACININ ÜZERİNE BUNLARI GÖRMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Hüseyin Utku Sakar'ın annesi Zehra Sakar ise oğlunun anısına düzenlenen serginin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Oğlum uzun zamandır rahatsızdı. Vefat edeli 1 sene oldu. Bu güzel günde bunları görmek beni çok duygulandırdı, çok mutlu etti. Bu kadar acının üzerine bunları görmek çok hoşuma gitti. Emeği olan doktorlara, Çapa Tıp Fakültesi'ne ve arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim" diye konuştu.

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Haber: LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖRÜRKEN 1 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN RESSAM HÜSEYİN UTKU SAKAN ANILDI - Haberler
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