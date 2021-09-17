LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖRÜRKEN 1 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN RESSAM HÜSEYİN UTKU SAKAN ANILDI

LÖSEMİ tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ressam Hüseyin Utku Sakar, anıldı. Sanatçının anısına resim sergisi düzenlenirken, sergide sanatçının özel eşyalarının bulunduğu hatıra köşesi yer aldı.

Lösemi tedavisi gördüğü hastanede geçen yıl hayatını kaybeden ressam Hüseyin Utku Sakar için İstanbul Tıp Fakültesi Resim ve Heykel Kulübü, teşekkür ve anma programı düzenledi. Tadilat ve bağış yapılan kulüpte, sanatçının tedavi sürecinde yaptığı resimler sergilenerek içerisinde eşyalarının da bulunduğu bir hatıra köşesi hazırlandı. Açılış programına İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, Resim ve Heykel Kulübü öğrencileri ve sanatçının yakınları katıldı.

"BÖYLE BİR İSMİN YAŞATILMASI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

"10 TANE ESERİNİ SERGİLİYORUZ"

"BU KADAR ACININ ÜZERİNE BUNLARI GÖRMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Hüseyin Utku Sakar'ın annesi Zehra Sakar ise oğlunun anısına düzenlenen serginin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Oğlum uzun zamandır rahatsızdı. Vefat edeli 1 sene oldu. Bu güzel günde bunları görmek beni çok duygulandırdı, çok mutlu etti. Bu kadar acının üzerine bunları görmek çok hoşuma gitti. Emeği olan doktorlara, Çapa Tıp Fakültesi'ne ve arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri