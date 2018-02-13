Lösemi Hastası Olan Kız Çocuğuna Saçını Hediye Etti

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi, lösemi hastası olan kız çocuğuna 10 yıldır uzattığı saçını hediye etti.

Samsun'da Atatürk Ortaokulunda okuyan 12 yaşındaki İklim Kılıç, yaklaşık 10 yıl boyunca uzattığı saçını kestirerek lösemi hastası olan kendi yaşlarındaki Melek Özdin'e hediye etti. Sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte LÖSAM'a gelerek, geçtiğimiz günlerde ilik nakli olan 13 yaşındaki Melek Özdin'i ziyaret eden İklim Kılıç, kestirdiği saçını örerek lösemi hastası olan arkadaşına hediye etti.

Bir ortaokul öğrencisi tarafından verilen en anlamlı hediye olduğunun altını çizen LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz, "Atatürk Ortaokulunda okuyan İklim kızımız ve sınıf arkadaşları bir etkinlik düzenleyerek lösemi hastası olan kızımızı ziyaret ettiler. İklim 10 yıl boyunca uzattığı saçını kestirerek onu örüp lösemi hastası olan arkadaşına hediye etti. Bu beni çok duygulandırdı. Bu verilen en anlamlı hediyedir. Bize gelen bu saçları biz bir kuaföre giderek peruk haline getirip lösemi hastası olan çocuklarımıza vereceğiz" dedi. - SAMSUN