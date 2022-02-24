LÖSEMİ HASTASI MİRAÇ ATA İÇİN KÖK HÜCRE VE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki lösemi hastası Miraç Ata Bayram için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Babası öğretmen olan Miraç Ata Bayram için Türk Kızılayı ile birlikte başlatılan kampanyada çok sayıda gönüllü kök hücre ve kan bağışında bulundu. Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kampanya ile ilgili konuşan babası Gökhan Bayram, 'Miraç Ata Bayram 6 yaşında lösemi tedavisi görüyor. Kampanyayı yapmamızın sebebi Miraç Ata ve lösemi tedavisi gören tüm hastalar ve tüm şifa bekleyenler içindir. Türk Kızılayı ile birlikte başlattığımız bu kampanyanın amacı tüm hastalara şifa olmasıdır. Kimse korkmasın 3 tüp kan vererek hayat kurtaracaklar. Bir hayat kurtarmak insanlık için çok önemli, lütfen kimse korkmasın. Kan versinler' dedi.