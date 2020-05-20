Lösemi hastası minik Kuzey'e Yunanistan'dan gelen bağış ilik nakledildi
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Lösemi hastası minik Kuzey'e Yunanistan'dan gelen bağış ilik nakledildi

Adana'da lösemi hastası 3,5 yaşındaki Kuzey'e, Yunanistan'da bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürecinin ardından test sonucu negatif çıkan donörden alınan yüzde 90 uyumlu ilik nakledildi.

Lösemi hastası minik Kuzey'e Yunanistan'dan gelen bağış ilik nakledildi
20.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:44

Adana'da lösemi hastası 3,5 yaşındaki Kuzey'e, Yunanistan'da bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürecinin ardından test sonucu negatif çıkan donörden alınan yüzde 90 uyumlu ilik nakledildi.

Yaklaşık bir yıl önce lösemiye yakalanan ve ilik naklinden başka çaresi kalmayan Kuzey Deniz Şengezer, kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Yunanistan'daki bir kişinin iliğinin Kuzey ile yüzde 90 uyumlu olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma yapıldı.

Vericinin bağışladığı ilik, İpsala sınır kapısından alınarak kara yoluyla Adana'ya getirildi. Burada bekletilen ilik, bağışçının 14 günlük karantina sürecini tamamlaması ve Kovid-19 testinin negatif çıkması üzerine, minik Kuzey'e nakledildi.

Nakli gerçekleştiren Çocuk Sağlığı ve Pediyatrik Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandır lösemi tedavisi gören Kuzey'e bugün gerçekleştirilen başarılı operasyonla yüzde 90 uyumlu Yunanistan'daki bağışçının iliğinin naklini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Antmen, Kovid-19 sürecinde sınır kapılarının kapanması nedeniyle Kuzey Deniz'e yüzde 70 uyumlu babadan nakil yapma kararı alındığını ancak İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın desteği ve girişimiyle Yunanistan'daki yüzde 90 uyumlu donörle ilgili çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın da girişim ve desteğiyle Kuzey Deniz'e Yunanistan'daki bağışçıdan nakil yapılması için "zorlu bir macera" yaşandığını ifade eden Antmen, şöyle konuştu:

"İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın yardımıyla Yunanistan'daki merkezle görüşülerek Yunanistan'daki bağışçının da ısrarıyla bu kök hücre kara yoluyla sınırımıza kadar geldi. Bakanlığımızın da izni ve desteğiyle sınırdan alınan kök hücre Adana'ya ulaştı. Koronavirüs testi yüzünden 14 gün de Yunanistan'daki bağışçıdan güzel haberler bekledik. Bağışçının hasta olmadığını da öğrendikten sonra Kuzey'e bugün itibarıyla nakli gerçekleştirdik."

Antmen, Kuzey'in sağlık durumunun iyi olduğunu, kök hücrenin tutup tutmadığıyla ilgili güzel sonuçları almayı beklediklerini dile getirdi.

"Oğlumla sağ salim evimize dönmeyi istiyoruz"

Anne Özgül Şengezer de Kovid-19 sürecinde nakille ilgili birtakım sıkıntılar yaşadıklarını ancak bugün başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini aktardı.

Çok mutlu olduğunu belirten Şengezer, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte nakilimizin tutup tutmadığını öğreneceğiz. 'İnandik, başaracağız' dedik bugüne kadar düşe kalka geldik. Bundan sonra güzel dualarla ve dileklerle oğlumla sağ salim evimize dönmeyi istiyoruz. Kuzey Deniz'imin sağlığına kavuşup eski günlerimize döneceğimiz günleri iple çekiyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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