Lösemi hastası minik Kaan için Sarıgöl'de kök hücre bağışı toplandı
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Lösemi hastası minik Kaan için Sarıgöl'de kök hücre bağışı toplandı

31.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:50
Lösemi hastası minik Kaan için Sarıgöl'de kök hücre bağışı toplandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 2 yaşındaki lösemi hastası Kaan Karaca için kök hücre bağışı toplandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 2 yaşındaki lösemi hastası Kaan Karaca için kök hücre bağışı toplandı.

İzmir'de yaşayan Alime (33) ve Ercan Karaca (35) çiftinin çocukları Kaan Karaca için başlatılan kök hücre bağışı kampanyası kapsamında, Hükümet Konağı önünde kök hücre bağışı yapıldı.

Sarıgöl'deki eğitim sendikaları üyeleri, Fenerbahçeli taraftarlar ile çok sayıda vatandaş kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Sarıgöl Kızılay Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, gazetecilere bağışları iki gün boyunca toplayacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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