LÖSEMİ HASTASI MİKA'NIN HEDEFİ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
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LÖSEMİ HASTASI MİKA'NIN HEDEFİ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

GÜRCİSTAN'DA yaşayan ve 9 yıldır futbol oynayan Mika Barbakadze'ye geçtiğimiz mart ayında lösemi teşhisi konuldu.

GÜRCİSTAN'DA yaşayan ve 9 yıldır futbol oynayan Mika Barbakadze'ye geçtiğimiz mart ayında lösemi teşhisi konuldu. Tedavi için Türkiye'ye gelen Mika'nın en büyük hayali bir an önce iyileşip ülkesinde milli takım forması giymek.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema Anak ve Prof. Dr. Murat Elli 25-31 Mayıs Dünya Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle, lösemi tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara balon dağıtan hekimler, tedavideki süreçleri de değerlendirdi. O çocuklardan biri de 16 yaşındaki Mika Barbakadze'ydi. Gürcistan'da lise eğitimi gördüğü sırada aniden başlayan halsizlik şikayetiyle doktora giden Mika'ya ülkesinde lösemi teşhisi konuldu. O sırada koronavirüse de yakalanan Mika, tedavinin ardından annesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. 12 gün boyunca Gürcistan'da tedavi gören Mika Barbakadze'nin lösemi tedavisi şu an Türkiye'de devam ediyor. 9 yıldır futbol oynayan genç, ülkesinde milli takım forması giymeyi hayal ediyor.

'PROFESYONEL OLARAK FUTBOLA DEVAM EDECEĞİM'

Araştırmalarımız sonucu tedavi için Türkiye'ye gelme kararı aldık diyen Mika Barbakadze, '2 haftadır tedavi için Türkiye'deyim. Her ne kadar düzenim bozulduğu için üzülsem de umarım en kısa sürede bu tedavim bitecek, ben profesyonel olarak futbola devam edeceğim. 9 senedir futbol oynuyorum. Ülkemin milli takımında forma giymek ise en büyük hayalim. Tuttuğum takım Barcelona, en sevdiğim futbolcular ise Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez. Onları takip edip kendime örnek alıyorum' dedi.

'BUNU KABULLENMEK BİR ANNE OLARAK ZORDU'

Mika'nın annesi Natia Modebabze ise tedavi boyunca oğlunun yanında. Bir anne olarak zor bir süreç yaşadığını anlatan Natia Modebabze, 'Lösemi kelimesini ilk duyduğumda korktum. Her zaman kendimi teselli etmeye çalıştım. Daha çok Nika bana güç verdi ve onun gücünü görünce ben de mücadeleye başladım. Bunu kabullenmek anne olarak zor olsa da Nika'nın sayesinde ayakta durmayı başardım. Akrabalarımızın önerisiyle Türkiye'ye geldik ve buradan umudumuz çok fazla. Oğlum futbolcu olmak istiyor. Umarım ülkemize döneriz ve bu hayallerimiz gerçek olur' diye konuştu.

T HÜCRE KAYNAKLI AKUT LÖSEMİ TEDAVİSİ

Toplam 2 yıllık bir tedavi planladıklarını anlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Elli, 'Tanının ilk konulduğu zaman koronavirüse yakalandığı için tedavisi Gürcistan'da başladı. 12'nci gününde ise Türkiye'ye geldi. Şu anda tedavisinin 16'ncı gününde ve buradaki süreci gayet iyi gidiyor. T hücre kaynaklı akut lösemi tedavisinin, güzel devam edeceğini düşünüyoruz. Kemoterapi alıyor ve bu aralıklarla 6 ay kadar sürecek. 6 ayın sonunda ağızdan ilaçla koruyucu tedavi olacak. Toplam tedaviyi 2 yılda tamamlayacağız' ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema Anak ise lösemi tedavisi hakkında, 'Bu hastalık hakkında kabul edilen genel kanı anne karnında başladığı yönünde. Hastalığa ait genetik bozukluklara eğer bakılabilse anne karnında pozitif çıktığı görülecek. Biz hep ne zaman oluyor diye merak ederdik. Şimdi o gösterildi. Ama ailevi bir hastalık değil. İkisini birbirine karışmamalıyız. Ancak anne karnından itibaren izlenebiliyor. Lösemi tedavisinde çok yol kat edildi. Artık iyi bir tedavi uygulayabiliyoruz. Çok yüksek riskli durumlarda kemik iliği nakilleri yapıyoruz. Türkiye'de ortalama hastaların yüzde 80'ine yakını akut lösemide sağlığına kavuşuyor' değerlendirmesinde bulundu.

LÖSEMİ HASTASI MİKA'NIN HEDEFİ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
LÖSEMİ HASTASI MİKA'NIN HEDEFİ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
LÖSEMİ HASTASI MİKA'NIN HEDEFİ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
LÖSEMİ HASTASI MİKA'NIN HEDEFİ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
LÖSEMİ HASTASI MİKA'NIN HEDEFİ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
LÖSEMİ HASTASI MİKA'NIN HEDEFİ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
LÖSEMİ HASTASI MİKA'NIN HEDEFİ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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