Lösemi hastası genç, ilik bekliyor Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan ve lösemi teşhisi konan İlhan Karademir'in sağlığına kavuşması için ilik nakli yapılması gerekiyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan ve lösemi teşhisi konan İlhan Karademir'in sağlığına kavuşması için ilik nakli yapılması gerekiyor. Ailesi ve arkadaşları Uğur için ilik bağışında bulunulmasını istiyor.

Fatsa ilçesinde yaşayan İlhan Karademir, bir süre önce lösemi olduğunu öğrendi. Burun üzerini Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İlhan Karademir(30) için, nakle uygun kemik iliği aranmaya başlandı.

Halen kemoterapi alan ancak yeterli olmayan İlhan Karademir için Türk Kızılay devriye girdi. Türk Kızılay, uygun ilik bulunması için sadece kan testi yapmak amacıyla bağışçı beklediğini açıkladı. Türk Kızılay'ın Bu çağrısı üzerine sosyal medyada kampanya başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA