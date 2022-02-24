Lösemi hastası Fatma Nur, kardeşinin iliğiyle hayata tutundu

KAYSERİ (AA) - Akut lösemi hastası 22 yaşındaki Fatma Nur Koçyiğit'e, Kayseri Şehir Hastanesindeki operasyonla kardeşinden alınan kemik iliği nakledildi.

Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemik İliği Nakli Ünitesinde ilk kez allojenik kök hücre nakli gerçekleştirildi. Akut lösemi hastası Koçyiğit'in donörü 10'da 10 uyumlu erkek kardeşi oldu.

Yemliha Mahallesi'nde yaşayan Koçyiğit, 5 ay önce halsizlik şikayetiyle hastaneye geldiğini ve kendisine lösemi teşhisi konulduğunu belirtti.

Ünite Sorumlusu Prof. Dr. Serdal Korkmaz'ın iyileşmesi için çok emek verdiğini kaydeden Koçyiğit, "Serdal hoca çok iyi bir doktor. Başaracağıma inandım ve başardım. Kemik iliği nakli yapıldı. Çok zor bir süreçti ama doktorum ve ekibiyle başardım. Buradan insanlara seslenmek istiyorum, kemik iliği donörü olsunlar, bir donör demek bir yaşam demek. Bütün herkese umut olsunlar." ifadelerini kullandı.

Hematoloji uzmanı Prof. Dr. Korkmaz da 2021'de nakil ünitesinin hizmete açıldığını, bu süreçte başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Korkmaz, diğer operasyonlarda hastanın kendi iliğinden alıp kendisine verdiklerini, ilk kez başka birinden uyumlu ilikle nakil yaptıklarını ifade etti.

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, kemik iliği naklinin uzun soluklu bir süreç olduğunu, bu başarılı nakillerin devamının geleceğini aktardı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik ise bu nakillerin ekip işi olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.