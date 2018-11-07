Lösemi Hastası Çocuklara "Maskeli" Destek

Amasya'nın Taşova ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler, lösemi hastası çocuklara destek için derslere maske takarak girdi.

Taşova Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemi hastası çocuklara ve hastalığa dikkati çekmek istedi.

Okul Müdürü Kemal Vehbi Onay, vatandaşların lösemi hastası çocuklara donör bağışında bulunmaları tavsiyesinde bulunarak, "Şu an okulumuzda lösemi hastası öğrencimiz bulunmamakta ancak bizim çocuklarımızda bunu yaşayıp hissetsinler ve kendilerini onların yerine koysunlar diye düşündük. Çocuklarımız lösemi hastası çocukların neler yaşadığını hissetmelerini sağlamaya çalıştık" dedi.