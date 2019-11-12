Lösemi hastası çocuklara hediye
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavi gören çocukları ziyaret etti.
12.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:46
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, onlarla yakından ilgilendi.
Çocuklara hediye dağıtan ekipler, hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA