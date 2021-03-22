Son dakika haberi... Lösemi hastası Azerbaycanlı minik Şahin hayırseverlerin desteğiyle İzmir'de şifa buldu

Son dakika habere göre İzmir'de lösemi teşhisi konulan 3 yaşındaki Azerbaycanlı Şahin Nasirov, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde hayırseverlerin maddi desteği ve annesinden yapılan ilik nakliyle sağlığına kavuştu.

İzmir'de lösemi teşhisi konulan 3 yaşındaki Azerbaycanlı Şahin Nasirov, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde hayırseverlerin maddi desteği ve annesinden yapılan ilik nakliyle sağlığına kavuştu.

Bakü'de yaşayan 29 yaşındaki biyoloji öğretmeni Lamiye Musayeva, oğlu Şahin Nasirov ile geçen yıl eylül ayında akrabalarını ziyaret için İzmir'e geldi.

Anne Musayeva, bu süreçte aniden ateşi yükselen oğlunu Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine götürdü. Çocuğa, juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konuldu.

Musayeva, bunun üzerine çocuğunun tedavisi için İzmir'de kalmaya karar verdi. Tedavi için kemoterapiye başlayan doktorlar, ardından çocuğa kemik iliği nakli kararı aldı. Yapılan tetkiklerde annenin kemik iliğinin, çocukla yüzde 50 uyumlu olduğu belirlendi.

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezine donör bulunması için başvuruldu ancak hayati tehlike nedeniyle acil olarak anneden kemik iliği nakli yapılmasına karar verildi.

Küçük Şahin'e 1 Mart'ta annesinden alınan kemik iliği nakledildi.

Şahin'in sağlık giderlerinin büyük bölümü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için ailesi ve İzmir Kan Ordusu Kanser Derneğinin hayırsever üyelerince karşılandı.

Anneden doktor ve hayırseverlere teşekkür

Anne Lamiye Musayeva, AA muhabirine, oğlu sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Tedavi sürecinde maddi zorluk yaşadıklarını aktaran Museyeva, bu konuda Kan Ordusu Kanser Derneğinin kendilerine destek verdiğini anlattı. Museyeva, "Hayırseverlere ve oğlumu tedavi eden doktorlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hastanenin Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesinde görevli Prof. Dr. Savaş Kansoy da çocuğun kemik iliği nakli tedavisine olumlu yanıt verdiğini, sağlığına kavuştuğunu söyledi.

İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan ise Şahin için geçmişte lösemi tedavisi gören çocukların ailelerinin destek verdiğini belirtti.

Tedavi için bir miktar daha ödemenin kaldığını aktaran Aytan, bunu da kısa sürede toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler