Lösemi Hastalarının Lösante'ye Ruhsat Beklentisi

Kayseri'de yaşayan lösemi hastaları ve aileleri, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağlı LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne ruhsat verilmesini beklediklerini dile getirdi.

Kayseri'de yaşayan ve lösemi tedavisi gören hastalar ve aileleri, Anadolu Ajansı Kayseri Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette aileler adına konuşan lösemi hastası Leyla Kürbüz, LÖSEV'in tek derdinin daha çok lösemili ve kanserli hastaya yardımcı olmak, onların hayatlarını kurtarmak olduğunu dile getirdi.

LÖSANTE için Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları yazışmalarda Bakanlığın "Kamu hastanesi gibi hiçbir ilave ücret almaksızın" talebini LÖSEV olarak kabul ettiklerini anımsatan Kürbüz, "Bakanlığın cevabı sevindiricidir. Biz çocuk, yetişkin kanser veya kalp ya da yoğun bakım bekleyen hastalarımızı yüzde 100 başarı ile tedavi etmek istiyoruz."dedi.

Çocuğu lösemi tedavisi gören Hatice Şenkulak da LÖSEV'in 20 yıldır imkansızlıkları başardığını vurguladı.

Şenkulak, "Sağlık Bakanlığının teklifi karşısında da 'Teklifinizi kabul ediyoruz ve tam ruhsat, tam doktor kadrosu istiyoruz' diyoruz. Sözümüz sözdür, bizler de 5 iş günü içinde tam ruhsatımızı bekliyoruz. Bu sorun artık çözülsün. Artık daha fazla çocuğumuzu ve hastamızı kaybetmeyelim." diye konuştu.

Kaynak: AA