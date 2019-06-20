Lösemi hastaları için yine yollarda

İki yaşındaki oğlunu kaybetmesinin ardından lösemiye dikkat çekmek için iki yıl önce bisikletle 2 bin 100 kilometre yol kateden Kemal Yücel, 10 bin kilometre hedefiyle çıktığı Türkiye turunda Karabük'e ulaştı.

Bisikletle Adana'dan çıktığı Türkiye turu kapsamında Karabük'e gelen Yücel, Kızılay kan bağışı noktasında Karabüklülere, kök hücre bağışında bulunmalarını tavsiye etti.

Yücel, AA muhabirine, hastalığa dikkat çekmek için 2 yıl önce "Her Pedal Bir Umut Olsun" sloganıyla Adana'dan İstanbul'a bisikletiyle yaptığı yolculuğu bir ayda tamamladığını, şimdi yine hastalığa dikkat çekmek için Adana'dan yola çıktığını ve bir kalp şeklinde rota oluşturarak kentleri gezeceğini söyledi.

Amacının kök hücre bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak olduğunu aktaran Yücel, "Şehir şehir geziyorum. Dün Ankara'daydım bugün Karabük'e ulaştım. Burada insanlara tek tek ilik bağışı nedir, nasıl yapılır, bunları anlatıyorum. Burada bir bisiklet grubuyla Kızılay'a giderek kan örnekleri vereceğiz. Lösemililerin hayatlarını kurtarmak için ilk adımı atacaklar." diye konuştu.

Karabük'ün ardından Kastamonu, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun tarafından Erzincan Tunceli istikametine gideceğini anlatan Yücel, "Kalp şeklinde bir rota belirledim. Çünkü kalp hayatı simgeliyor. İnsanlara soracağız; 'Kalbinize bir sorun, bir çocuğun hayatını kurtarmak ister mi?' Yanıtları 'evet' ise o insanlarla lösemili bir çocuğun hayatını kurtarmak için Kızılay'a gideceğiz." sözlerine yer verdi.

"29 gün sürecek"

10 bin kilometrelik rotasını 29 günde bitirmeyi hedefleyen Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oldukça ilgi var. İnsanlar merak ediyor. Amacımı anlatıyorum. Kimisi çılgınca buluyor kimisi de duygulanıyor. Çünkü geçmişlerinin bir evresinde kanserin acımasızlığıyla ve ilik nakli olamadığı için bir yakınını kaybedenle mutlaka karşılaşıyoruz. Aksaray'da adres sormak için durdurduğum bir aracın sahibi amacımı öğrenince ağladı. 8 ay önce lösemiden bir evladını kaybetmiş. Bana 'durma yoluna devam et' dedi. Kanser yayılıyor, bu insanların hayatını kurtarmak çok kolay."

Kaynak: AA