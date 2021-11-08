YALOVA (Habermetre) - LÖSEMİ HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

2-8 Kasım Lösemi Haftası dolayısıyla Yalova Belediyesi ve Birlikte Kanserle Mücadele Derneği ortaklaşa bir organizasyon düzenledi. Engelsiz Cafe'de düzenlenen etkinliğe Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Afitab Küçüközdemir, Birlikte Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Nurcan Bayar, Lösemi hastalığıyla mücadele eden ve yenen çocuklar ile aileleri katıldı. Yalova Belediyesi tarafından yapılan ikramların ardından 2-8 Kasım Lösemi Haftası dolayısıyla pasta kesimi gerçekleşti. Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Küçüközdemir, tarafından Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk adına çocuklara hediye takdim edilerek günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.

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