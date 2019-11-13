Lösemi çocuklara anlamlı destek

13.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:18

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri Beşiktaşlılar Topluluğu (ÜNİBJK) ile Van Bölge Tiyatrosu ekibi, lösemi tedavisi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hematoloji servisindeki çocuklarla yakından ilgilenen gençler, onlarla sohbet ederek hediye verdi.

Çocuklar, palyaço gösterisiyle de eğlenceli anlar yaşadı.

ÜNİBJK sorumlusu Hunay Ecem Kul, ziyaretin hastaları mutlu ettiğini ve moral kaynağı olduğunu söyledi.

Herkesi lösemili hastaları ziyaret etmeye davet eden Kul, çocuklara hediye dağıtarak sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Kul, sağlığın herkesin üzerinde durması gereken bir konu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Topluluğumuz bu gibi etkinlikler düzenleyerek hem sosyal sorumluluk projeleri yapıyor hem de Beşiktaş sevdalısı gençleri bir araya toplayarak çeşitli faaliyetler düzenliyor. Amacımız Beşiktaş'ın sadece spordan ibaret olmadığını, Beşiktaş'a gönül vermiş bütün üniversiteli gençlerin omuz omuza vererek güzel etkinlikler yapabildiğini göstermektir. Etkinliğimize, Van Kartal Yuvası mağazası destek verdi. Bu sayede birçok güzel hediyeyi lösemi küçük hastalarımıza dağıttık."

Kaynak: AA