Lösemeli çocuklar için farkındalık yaptılar
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Lösemeli çocuklar için farkındalık yaptılar

AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları Başkanlığı "Maskemi Takarım, Farkındalık Yaparım" projesine destek oldu.

07.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:59
Lösemeli çocuklar için farkındalık yaptılar

AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları Başkanlığı "Maskemi Takarım, Farkındalık Yaparım" projesine destek oldu.


2-8 Kasım arası Lösemili Çocuklar Haftası (LÖSEV) dolayısıyla AK Parti İlçe binasında toplanan AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk ve yönetimi, lösemili hastaların yaşamlarına ve hayatlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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