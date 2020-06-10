LÖSEANTALYA MİLİ YAĞMUR'UN İLİK SEVİNCİ: KURUYAN BİR ÇİÇEKTİM, TEKRAR YEŞERİYORUM Antalya'da iki yıl önce lösemi hastalığını yenmesinin ardından geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sol gözünü kaybeden, sonrasında tekrar lösemiye yakalanan Yağmur Damla Yanık'a (19) müjdeli haber Almanya'dan geldi.

Antalya'da iki yıl önce lösemi hastalığını yenmesinin ardından geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sol gözünü kaybeden, sonrasında tekrar lösemiye yakalanan Yağmur Damla Yanık'a (19) müjdeli haber Almanya'dan geldi. Almanya'da bulunan ve koronavirüs nedeniyle getirilemeyen yüzde 99 uyumlu ilik, yeni normal hayata geçilmesiyle Antalya'ya ulaştı. Nakil için gün sayan Yağmur, "Kuruyan bir çiçek gibiydim, şu an tekrar yeşeriyorum" dedi.

Antalya'da iki yıl önce lösemiye yakalanan, hastalığı yendikten sonra enfeksiyon kapan Yağmur Damla Yanık, süreçte sol gözünü kaybetti. Bir süre sonra lösemi hastalığı yeniden ortaya çıkan Yanık için aranan yüzde 99 uyumlu ilik Almanya'da bulundu, ancak koronavirüs salgını nedeniyle getirilemedi. Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren yeni normal hayata geçilmesiyle Yağmur Damla Yanık'ın beklediği ilik Türkiye'ye getirildi. Yanık'a nakledilecek ilik, koronavirüs test sonucunun negatif çıkmasının ardından 5 Haziran günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştı.

İLİK NAKLİNE ENFEKSİYON ENGELİ

İliğin ulaşmasının ardından hastaneye çağrılan Yanık'a yapılan tetkiklerde, enfeksiyon bulgusuna rastlanıldı. Hastanede şu an enfeksiyon tedavisi gören Yağmur Damla Yanık'a, tedavisinin ardından 16-20 Haziran tarihleri arasında ilik nakli yapılacak. Yağmur Damla Yanık, koronavirüs salgını süreci nedeniyle iliğin kendisine ulaşamayacağından korkusu yaşadığını söyledi. İliğin getirilmesiyle çok mutlu olduğunu belirten Yanık, "Korktuğum gibi olmadı ve 5 Haziran günü ilik hastaneye ulaştı. Enfeksiyon kaptığım için tedavimin tamamlanmasını bekliyorum. Ayın 16-20'si arasında ilik naklimin yapılması planlanıyor" dedi.

'TEKRAR YEŞERİYORUM'

Süreçte hiç pes etmediğini belirten Yanık, "Enfeksiyon çıktığı için üzülmüyorum. Çünkü bunun da geçeceğini çok iyi biliyorum. İliğimin bana ulaştığı haberini almak, çok büyük mutluluk oldu. Kuruyan bir çiçek gibiydim, şu an tekrar yeşeriyorum ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA