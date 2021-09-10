Los Angeles'taki Türk restoranına saldıran Ermeni asıllı saldırgan hakkındaki suçlamaları kabul etti
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Los Angeles'taki Türk restoranına saldıran Ermeni asıllı saldırgan hakkındaki suçlamaları kabul etti

Los Angeles'taki Türk restoranına saldıran Ermeni asıllı saldırgan hakkındaki suçlamaları kabul etti
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Adalet Bakanlığı, California eyaletinin Los Angeles kentindeki Türk restoranına 4 Kasım 2020'de düzenlenen saldırıya ilişkin yargılanan Ermeni asıllı Amerikan William Stepanyan'ın, hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, California eyaletinin Los Angeles kentindeki Türk restoranına 4 Kasım 2020'de düzenlenen saldırıya ilişkin yargılanan Ermeni asıllı Amerikan William Stepanyan'ın, hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "23 yaşındaki William Stepanyan,pazartesi günü ABD Bölge Mahkemesinde sunulan bir savunma anlaşmasına göre, komplo ve nefret suçu suçlamalarını kabul etti. Önümüzdeki haftalarda ağır ceza duruşmasında suçunu kabul etmek üzere savunma yapması bekleniyor." denildi.

Açıklamada, Stepanyan, iki ağır suça karşı savunmasını yaptıktan sonra, federal hapishanede azami 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtilirken Harutyun Harry Chalikyan'ın da aynı davada 26 Ekim'de yargılanacağı ancak hakkındaki bir komplo ve beş nefret suçu suçlamasını reddettiği ifade edildi.

Gözaltında olan 23 yaşındaki William Stepanyan ve 27 Nisan sabahı yakalanan 23 yaşındaki Chalikyan'la ilgili hazırlanan iddianamede, sanıklara 6 suçlama yönetilmişti.

Sanıklar hakkında 5 nefret suçundan 10 yıl, planlı suç işlemekten ise 5 yıl olmak üzere on beşer yıl hapis cezası isteniyor.

Türk restoranına saldırı

Beverly Hills bölgesindeki "İstanbul Cafe" adlı restorana 4 Kasım 2020'de 20.30 sularında gelen 6-8 kişilik grup, restoranda bulunanlara saldırarak etrafa zarar vermişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşları 20-30 arası olduğu tahmin edilen gruptakilerin restoran çalışanlarına sandalye ile saldırdığı, iş yerinde bulunan mobilya, bilgisayar ve diğer eşyaları kırıp döktüğü görülüyordu.

Restoran sahibi ve çalışanları, saldırganların Ermenice konuştuğunu, kendilerini ölümle tehdit ederek Türk ve Azerbaycan halkına da küfür ettiklerini aktarmıştı.

Stepanyan ve Chalikyan daha sonra söz konusu saldırıyı azmettirme ve gerçekleştirme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Haklarında hazırlanan iddianameye göre Stepanyan, 4 Kasım'da telefonundan gönderdiği bir mesajda "Türkleri avlamayı" planladığını belirtiği ve aynı gün Chalikyan ile buluştuğu ifade edilmişti.

Restoranı basan sanıklardan birinin "Sizi öldürmeye geldik, sizi öldüreceğiz." şeklinde tehditte bulunduğunun belirtildiği iddianamede, saldırıda birkaç kişinin yaralandığı ve iki sanığın restoranda 20 bin dolarlık hasara neden olduğu, restoranın geçici olarak kapandığı ve binlerce dolar gelir kaybı bulunduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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Los Angeles'taki Türk restoranına saldıran Ermeni asıllı saldırgan hakkındaki suçlamaları kabul etti - Haberler
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