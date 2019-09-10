Los angeles'ta tekstil deposunda büyük yangın: 3 yaralı
ABD'nin Los Angeles şehrindeki bir tekstil deposunda yangın çıktı.
Yangın, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrindeki bir tekstil deposunda çıktı. 200 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
3 itfaiye erinin yoğun duman sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken; deponun çatısının tamamen yandığı bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntüler
-İtfaiye erlerinin müdahaleleri