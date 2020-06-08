Los Angeles'ta Protestolar Devam Etti
George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından Los Angeles'ta protestolar Cuma günü de devam etti.
08.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:48
George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından Los Angeles'ta protestolar Cuma günü de devam etti. California Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre ortaya çıkan sonuç yine bu salgında ölenlerin önemli bir kısmının siyahlar olduğuna işaret ediyor. Çıdam Yücel bildiriyor
Kaynak: DailyMotion.com