Los Angeles'ta Protestolar Devam Etti George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından Los Angeles'ta protestolar Cuma günü de devam etti.

George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından Los Angeles'ta protestolar Cuma günü de devam etti. California Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre ortaya çıkan sonuç yine bu salgında ölenlerin önemli bir kısmının siyahlar olduğuna işaret ediyor. Çıdam Yücel bildiriyor