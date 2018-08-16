Los Angeles'ta Mobilya İmalathanesinde Yangın

Los Angeles'ta mobilya imalathanesinde yangın

LOS ANGELES - Los Angeles merkezine yakın ve güney doğusunda yer alan sanayi bölgesinde bir mobilya imalathanesinde başlayan yangın çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşatırken binalarda ve çevrede bulunan araçlarda maddi hasara sebep oldu.

İlk belirlemelere göre imalathanenin içerisinde bulunan testere talaşı ve bıçkı tozlarının bulunduğu alanda meydana gelen bir elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında çalışanların hızlı tahliyesi can kaybını önledi.

Yangının çok hızlı başlaması ve hızla büyüyerek imalathanenin yanında bulunan bir diğer iş yerine de sıçramasına rağmen Los Angeles İtfaiye Departmanı'nın hızlı müdahalesi yangın çevresinde bulunan tekstil ve kimyasal imalathanelerinin zarar görmesini engelledi.

Yangın esnasında çevrede bulunan iki araç kullanılamaz hale gelirken onlarca araçta yangından sıçrayan közlerle etkilendi ve zarar gördü.

Görgü tanıkları tarafından yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde müdahale dildiği söylenirken itfaiye yetkilileri olay raporunun birkaç gün içerisinde Los Angeles İtfaiye Departmanı Kundakçılık bürosundan temin edileceğini belirterek açıklama yapmadı.

Yangına 14 araç ve yüze yakın itfaiyeci ile müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık üç buçuk saatin sonunda yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıktığı imalathane kurtarılamazken yangının sıçradığı ikinci binada az miktarda maddi hasar meydana geldi.

Yangın esnasında çevrede bulunan elektrik hatları ve direklerinin de zarar görmesi sonucu Los Angeles Su ve Enerji Departmanı güvenlik amacıyla bölgenin elektriğini kesti. Zarar gören hatların onarılmasına bugün başlanacağını açıklayan departman çevre işyerlerine yarın sabaha kadar tüm arızaların giderileceği teminatını verdi.