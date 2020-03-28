Los Angeles'ta Kovid-19 tedbirleri
Kapalı olan parklar Runyon Canyon Park Manns Çin Tiyatrosu Hollywood Şöhretler Kaldırımı Kapalı dükkanlar Boş kalan sahil şeridi Kapalı olan restorantlar Sebze meyve satış yerleri LOS ANGELES - ABD'de Los Angeles eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa...
28.03.2020 06:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 06:50
Kapalı olan parklar
Runyon Canyon Park
Manns Çin Tiyatrosu
Hollywood Şöhretler Kaldırımı
Kapalı dükkanlar
Boş kalan sahil şeridi
Kapalı olan restorantlar
Sebze meyve satış yerleri LOS ANGELES - ABD'de Los Angeles eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı ikinci hafta da devam ediyor.
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Kaynak: AA