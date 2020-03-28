Los Angeles'ta Kovid-19 tedbirleri Kapalı olan parklar Runyon Canyon Park Manns Çin Tiyatrosu Hollywood Şöhretler Kaldırımı Kapalı dükkanlar Boş kalan sahil şeridi Kapalı olan restorantlar Sebze meyve satış yerleri LOS ANGELES - ABD'de Los Angeles eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa...

Kapalı olan parklar Runyon Canyon Park Manns Çin Tiyatrosu Hollywood Şöhretler Kaldırımı Kapalı dükkanlar Boş kalan sahil şeridi Kapalı olan restorantlar Sebze meyve satış yerleri LOS ANGELES - ABD'de Los Angeles eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı ikinci hafta da devam ediyor. Kaynak: AA