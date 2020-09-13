Los Angeles'ta iki polis memuru 'tuzağa düşürülerek' vuruldu
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BBC

Los Angeles'ta iki polis memuru 'tuzağa düşürülerek' vuruldu

ABD'nin Los Angeles kentinde, tuzağa düşürüldükleri açıklanan iki polis memuru silahlı vurularak ağır yaralandı.

Los Angeles'ta iki polis memuru 'tuzağa düşürülerek' vuruldu
13.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:41

ABD'nin Los Angeles kentinde, tuzağa düşürüldükleri açıklanan iki polis memuru silahlı vurularak ağır yaralandı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası kaydında, bir kişi polislerin bulunduğu araca yaklaşarak ateş açıyor.

Los Angeles Bölge Şerifi Alex Villanueva, saldırıyı "korkakça" ifadesi ile tanımladı. Ancak polislerin nasıl tuzağa düşürüldüğünü açıklamadı.

Zanlı henüz yakalanabilmiş değil.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, polis şiddeti kaynaklı protestolar bazı şehirlerde devam ediyor.

Ülkede 2020 yılı içinde şu ana dek 40'a yakın polis memuru görev sırasında öldürüldü. Federal Soruşturma Bürosu verilerine göre, ölen polislerin en az sekizi tuzağa düşürüldü.

Los Angeles'taki saldırı sonrası iki polis memurunun acil servise sokulmasının engellenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Hastane önünde polis karşıtı sloganlar atıldığı da bildiriliyor.

Los Angeles Şerifi Villanueva, "Bu mesleğimizin ne denli tehlikeli olduğunun acı bir göstergesi. Hareketlerin ve söylenenlerin sonuçları oluyor. İnsanların güvenlik güçlerinden hoşlanmaması işimizi kolaylaştırmıyor" dedi.

Yaralı polis memurlarının isimleri açıklanmadı ama kadın polisin 31, erkek memurun ise 24 yaşında olduğu duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump da olay anının videosunu kendi Twitter hesabından paylaşarak "Hayvanlara sert davranmak gerek" dedi.

Trump, ırkçılık karşıtı protestoların yayılması karşısında, seçim kampanyasının merkezine "kanun ve düzen" söylemini aldı.

BBC
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