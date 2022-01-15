Los Angeles'ta hırsızlar, hareket halindeki yük trenlerini yağmaladı - Haberler
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Los Angeles'ta hırsızlar, hareket halindeki yük trenlerini yağmaladı

Los Angeles'ta hırsızlar, hareket halindeki yük trenlerini yağmaladı
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

LOS ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, hırsızların aylardır şehir merkezine girerken yavaşlayan hareket halindeki yük trenlerini yağmaladığı ve rayların kutularla kaplı olduğu ortaya çıktı.

LOS ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, hırsızların aylardır şehir merkezine girerken yavaşlayan hareket halindeki yük trenlerini yağmaladığı ve rayların kutularla kaplı olduğu ortaya çıktı.

AA ekibi, Los Angeles'ta aylardır hırsızların meskeni haline gelen yük trenlerinin geçtiği bölgeyi görüntüledi.

Hırsızlar, çoğunun kapısı açık olan yük trenlerinin Los Angeles kentine girerken yavaşlamasını fırsat bilerek, trenleri yağmaladı.

İçlerinde kendilerine lazım olan ve para eden malları alan hırsızlar kalan paketleri ise raylara rastgele saçtı.

Görüntülerde, Los Angeles yakınlarında yük trenlerinin geçtiği rayların üzerinin kilometrelerce paketlerle kaplı olduğu göze çarptı.

Amazon ve kargo şirketleri hırsızların hedefinde

Hırsızlardan ülkenin perakende devi Amazon'un yanı sıra, spor giyim markası REI ve kargo firmalarının trenleri de nasibini aldı.

Bölgenin demiryolları işletmecisi Union Pacific'ten yapılan yazılı açıklamada, olayları önlemek için devriye gezen özel görevli sayısını artırdıkları belirtildi.

Amazon ve UPS ise konuyla ilgili yerel kolluk kuvvetleri ile çalıştıklarını bildirdi.

Los Angeles'ta hırsızlar, hareket halindeki yük trenlerini yağmaladı

Los Angeles'ta hırsızlar, hareket halindeki yük trenlerini yağmaladı

Los Angeles'ta hırsızlar, hareket halindeki yük trenlerini yağmaladı

Los Angeles'ta hırsızlar, hareket halindeki yük trenlerini yağmaladı

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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LOS ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, hırsızların aylardır şehir merkezine girerken yavaşlayan hareket halindeki yük trenlerini yağmaladığı ve rayların kutularla kaplı olduğu ortaya çıktı.

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