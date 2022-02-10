Los Angeles'ta evsizler için rengarenk evlerden oluşan köyler kuruluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Los Angeles'ta evsizler için rengarenk evlerden oluşan köyler kuruluyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

ABD'de evsizlik sorunu pek çok yerde insani kriz noktasına erişmiş durumda.

ABD'de evsizlik sorunu pek çok yerde insani kriz noktasına erişmiş durumda. Los Angeles şehri, pandemi nedeniyle daha da kötüleşen bu kriziyle başa çıkmanın bir yolu olarak tiny house olarak bilinen küçük evlerden oluşan küçük köyler kurmaya başladı. Bugüne dek Hollywood'un kuzeyinde 6 köy kuruldu.

DailyMotion.com - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title