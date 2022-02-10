Los Angeles'ta evsizler için rengarenk evlerden oluşan köyler kuruluyor

ABD'de evsizlik sorunu pek çok yerde insani kriz noktasına erişmiş durumda. Los Angeles şehri, pandemi nedeniyle daha da kötüleşen bu kriziyle başa çıkmanın bir yolu olarak tiny house olarak bilinen küçük evlerden oluşan küçük köyler kurmaya başladı. Bugüne dek Hollywood'un kuzeyinde 6 köy kuruldu.

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