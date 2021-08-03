Los Angeles'ta Eğlence Sektörü Toparlanıyor
Dünyanın en prestijli konser ve sahne şovlarına ev sahipliği yapan Los Angeles'ta, eğlence sektörü delta varyantı endişelerine rağmen hızla toparlanıyor.
Dünyanın en prestijli konser ve sahne şovlarına ev sahipliği yapan Los Angeles'ta, eğlence sektörü delta varyantı endişelerine rağmen hızla toparlanıyor. 98 yıl aradan sonra, pandemi nedeniyle ilk kez müziğin durduğu Hollywood Bowl sahnesi Temmuz başında kapılarını yeniden halka açtı
Kaynak: DailyMotion.com