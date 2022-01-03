Los Angeles'ta Aşı Zorunluluğuna Uymayanlar İşten Çıkarıldı

Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi yaklaşık 500 çalışanını aşı zorunluluğu kararına uymadıkları için işten çıkardı. Amerika'nın en büyük ikinci okul bölgesinin kararı Omicron varyantının hızla yayılmakta olduğu ve aşı karşıtlarının da hala seslerini duyurmaya çalıştığı bir dönemde dikkat çekti

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