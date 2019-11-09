Los Angeles Lakers'tan üst üste 7. galibiyet

09.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:50

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 95-80 mağlup ederek üst üste 7. maçını kazandı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Sezonun formda takımlarından Los Angeles Lakers, konuk ettiği Miami Heat'i 95-80'lik skorla geçerek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Üst üste 7. galibiyetini alan Lakers'ta Anthony Davis 26 sayı, 7 asist ve 8 ribaunt, LeBron James ise 25 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla oynadı.

Furkan Korkmaz'ın 12 sayısı yetmedi

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a 100-97 kaybetti.

Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz 12 sayı atarken, Joel Embiid 19 sayı ve 15 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibinde ise Nikola Jokic 26 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.

Cleveland, Cedi Osman'ın 11 sayı attığı maçta kazandı

Günün diğer Doğu Konferansı mücadelesinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı 113-100 mağlup etti.

Bu sezon 3. galibiyetini alan Cavaliers'ta Tristan Thompson 21, Kevin Love ise 16 sayı ile galibiyetin mimarları oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman ise mücadelede 11 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

Sonuçlar:

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 100-113

Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 118-86

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 112-106

Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 109-121

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 125-119

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 104-122

Dallas Mavericks-New York Knicks: 102-106

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 103-100

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 100-97

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 115-119

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 80-95

Kaynak: AA