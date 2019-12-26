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Los Angeles derbisinde kazanan Clippers

NBA'de milli basketbolcular Furkan Korkmaz ile Ersan İlyasova'nın karşı karşıya geldiği mücadelede Philadelphia 76ers sahasında Milwaukee Bucks'ı 121-109 yendi.

26.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:26
Los Angeles derbisinde kazanan Clippers

NBA'de milli basketbolcular Furkan Korkmaz ile Ersan İlyasova'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 76ers sahasında 'ı 121-109 yendi. derbisinde de Clippers, Lakers'ı 111-106 mağlup etti.


NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcular Furkan Korkmaz ile Ersan İlyasova'nın karşı karşıya geldiği mücadelede Philadelphia 76ers sahasında Milwaukee Bucks'ı 121-109 mağlup ederek bu sezonki 23. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Furkan 25 dakika süre aldığı maçta 16 sayı, 3 top çalma, 2 ribaund ve 1 blok, Joel Embiid 31 sayı, 11 ribaund ve Tobias Harris 22 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligdeki 5. yenilgisini alan Milwaukee'de ise Ersan 15 dakika süre aldı ve 7 sayı, 2 blok, 1 ribaund ve 1 asistle oynayarak katkı verdi. Giannis Antetokounmpo da 18 sayı 14 ribaund ve 7 asist kaydetti.


Los Angeles derbisinde kazanan Clippers


Los Angeles Clippers, Staples Center'da karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'ı 111-106 yenerek ligdeki 23. galibiyetini elde etti. Kawhi Leonard 35 sayı, 12 ribaund Montrezl Harrell 18 sayı, 6 ribaund ve Paul George 17 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Lakers'ta ise Kyle Kuzma 25 sayı, 4 ribaund, Anthony Davis 24 sayı, 6 ribaund ve LeBron James 23 sayı, 10 asist, 9 ribaund ile maçı tamamladı.


NBA'de toplu sonuçlar ise şöyle:


Toronto Raptors: 102 - Boston Celtics: 118


Philadelphia 76ers: 121 - Milwaukee Bucks: 109


Golden State Warriors: 116 - Houston Rockets: 104


Los Angeles Lakers: 106 - Los Angeles Clippers: 111


Denver Nuggets: 100 - New Orleans Pelicans: 112 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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