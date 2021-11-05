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Los Angeles'daki Koreatown alışveriş merkezinde yangın çıktı

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- Los Angeles'daki Koreatown alışveriş merkezinde yangın çıktı Los Angeles'daki Koreatown alışveriş merkezinde bulunan bir karaoke salonunda yangın çıktı.

- Los Angeles'daki Koreatown alışveriş merkezinde yangın çıktı

WASHINGTON - Los Angeles'daki Koreatown alışveriş merkezinde bulunan bir karaoke salonunda yangın çıktı.

ABD'nin Los Angeles eyaletinde bulunan Koreatown alışveriş merkezindeki bir karaoke salonu dün 18.40 saatlerinde alevlere teslim oldu. Halkın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, gökyüzünün siyah dumanlarla kaplandığı ve binada turuncu patlamaların yaşandığı görüldü.

Söndürme çalışmalarına 100 den fazla itfaiye personeli katılırken, alevlere çatıdan müdahale etmek isteyen ekipler, güvenlik nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı. İtfaiye personelleri yangına hücum etmek yerine savunma yapmayı seçerek alevlerin yakın binalara sıçramasını önlemeye çalıştı.

Yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı da açıklandı.

Los Angeles'daki Koreatown alışveriş merkezinde yangın çıktı

Los Angeles'daki Koreatown alışveriş merkezinde yangın çıktı

Los Angeles'daki Koreatown alışveriş merkezinde yangın çıktı

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