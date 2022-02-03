Los Angeles 2028'in başlangıç programında boks, halter ve modern pentatlon yer almadı

2028 Los Angeles Olimpiyatları'na dahil olacak 28 spor branşının belirlendiği başlangıç programında boks, halter ve modern pentatlona yer verilmedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği iki süren 139. Genel Kurulunda, oy birliğiyle alınan kararın ardından Los Angeles 2028'de yer alması planlanan 28 spor branşı duyuruldu.

Spor branşlarının başlangıç programında, olimpiyatların temel sporları arasında gösterilen boks, halter ve modern pentatlonun yerine kaykay, spor tırmanışı ve sörf dahil edildi.

"Gençlerin taleplerine odaklanıldığı" gerekçesiyle alınan bu karar; boks, halter ve modern pentatlonun Los Angeles 2028'de yer almayacağı anlamına gelmiyor.

Haklarında doping, hatalı hakem kararları gibi iddiaların yer aldığı söz konusu dalların uluslararası federasyonları tarafından bu konuda alınacak önlemler gözden geçirilecek ve Los Angeles 2028'de yer alacak branşlar için gelecek yıl bir görüşme daha gerçekleştirilecek.

Halter 1896, boks 1904 ve modern pentatlon 1912 yılında olimpiyat programına girmişti.