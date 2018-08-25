Loris Karius Beşiktaş İçin İstanbul'da

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı kaleci Loris Karius, İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Karius, İstanbul'a ayak bastı. Siyah-beyazlıların Liverpool'dan kiralık olarak renklerine bağladığı başarılı eldiven Loris Karius, İstanbul Atatürk Havaalanı'na geldi. Çok sayıda siyah-beyazlı taraftar tarafından karşılanan Alman file bekçisine, havaalanında siyah-beyazlı kulüp yetkilileri eşlik etti. Çıkışta zor anlar yaşayan Karius, tezahüratlar eşliğinde havaalanından ayrıldı. Karius, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)