Loris Karius Beşiktaş İçin İstanbul'da

Loris Karius Beşiktaş İçin İstanbul'da

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı kaleci Loris Karius, İstanbul'a geldi.

Loris Karius Beşiktaş İçin İstanbul'da

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı kaleci Loris Karius, İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Karius, İstanbul'a ayak bastı. Siyah-beyazlıların Liverpool'dan kiralık olarak renklerine bağladığı başarılı eldiven Loris Karius, İstanbul Atatürk Havaalanı'na geldi. Çok sayıda siyah-beyazlı taraftar tarafından karşılanan Alman file bekçisine, havaalanında siyah-beyazlı kulüp yetkilileri eşlik etti. Çıkışta zor anlar yaşayan Karius, tezahüratlar eşliğinde havaalanından ayrıldı. Karius, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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