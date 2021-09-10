Lorient - Lille ne zaman, hangi kanalda? Lorient - Lille şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de hedefine ulaşmak isteyen Lorient - Lille bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lorient - Lille öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.