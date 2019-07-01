Loreena McKennitt hayranlarıyla buluştu

"Eklektik Kelt" müziğiyle dikkat çeken Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt son albümünün dünya turnesi kapsamında konser verdi.

Önceki günlerde Ankara ve İzmir'de sahne alan McKennitt, İstanbul'da Volkswagen Arena'da sevenleriyle bir araya geldi.

McKennitt konserde, 2018'de yayınlanan "Lost Souls" (Kayıp Ruhlar) albümünün yanı sıra eski albümlerinden de sevilen şarkılarını seslendirdi.

Uzun bir aradan sonra ilk kez Türkiye'de konser veren McKennitt, "Burada olmak harika. Yaz turnemize yeni başladık. Türkiye'ye dönebilmek, burada yeni yerlerde sahne almak ve tekrar İstanbul'da olmak çok güzel. Sadece sahne almak değil, burada vakit geçirmek, kültürünüz hakkında yeni şeyler öğrenmek de öyle." dedi.

"Marrakech Night Market", "Ages Past Ages Hence", "Gates of Istanbul", "Santiago" ve "Penelope's Song" gibi şarkılarını yorumlayan McKennitt, "Tango to Evora" parçasını ise sanatçı Fuat Güner'le birlikte söyledi.

Sanatçıya yaklaşık iki saat süren konserde Brian Hughes, Robert Brian, Dudley Phillips, Caroline Lavelle ve Hugh Marsh eşlik etti.

Loreena McKennit

"Elemental" isimli albümüyle 1985'te çıkış yapan Loreena McKennitt, kariyeri boyunca farklı ülkelerden başarılı müzisyenlerle iş birliği yaptı. Sanatçı, yedinci stüdyo albümü "An Ancient Muse"da ünlü "Katibim" (Üsküdar'a Giderken) şarkısından esinlendiği "Sacred Shabbat" ile yoğun ud ve kanun tınılarının bulunduğu "The Gates of Istanbul" şarkılarına da yer verdi.

"Caravanserai" şarkısının single olarak yayınlandığı albümün tanıtım filmini ise Peri Bacaları'nda çeken McKennitt, dört kıtada altın, platin ve multi-platin satış rakamlarına ulaşarak, aralarında Kanada'nın en önemli müzik ödülü "Juno"nun ve "Billboard Uluslararası Başarı Ödülü"nün de yer aldığı sayısız ödüle layık görüldü.

Sanatçı "Grammy" ödüllerine iki kez aday gösterilirken, 30. sanat yılını kutladığı 2014'te, kariyerinin retrospektifi olarak nitelendirdiği "The Journey So Far" albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Kaynak: AA