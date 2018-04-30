Lordlar Kamarasından Hükümete 2. Brexit Darbesi

İngiltere'de, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, Brexit Yasa Tasarısı'nda hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile varacağı anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmasını öngören bir değişikliği kabul etti.

Lordlar Kamarası, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından birlik mevzuatını otomatik olarak ülkenin iç hukuku haline getirecek Brexit Yasa Tasarısı'nda yeni bir değişikliğe gitti.

Lordlar, yasa metniyle ilgili bugünkü oturumda, hükümetin AB ile yürüttüğü müzakerelerin sonunda varılacak anlaşma ile ilgili son sözü parlamentoya veren bir değişikliği 244'e karşı 335 oyla kabul etti.

Değişikliğe göre parlamento, İngiltere'nin AB içinde süresiz kalmasını da beraberinde getirebilecek söz hakkına kavuşacak. Parlamento hükümetin AB ile varacağı anlaşmanın Gümrük Birliği, serbest dolaşım ve tek pazar gibi unsurlarında değişiklik talep edebilecek.

İngiltere'de Theresa May'in başbakanlığındaki hükümet, AB ile üyeliğe özgü ilişkilerin tümünü kesmeyi savunurken, "yumuşak Brexitçiler" başta Gümrük Birliği olmak üzere bazı ilişkilerin sürmesinden yana tavır alıyor.

Lordlar Kamarası önceki hafta yaptığı oylamada da hükümetin AB ile Gümrük Birliğini Brexit'in ardından da korumak için "gerekli çalışmayı yapmasını ve bu yöndeki adımların ana hatlarını parlamentoya sunmasını" öngören değişiklik teklifini kabul etmişti.

Bakanlıktan tepki

Brexit Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lordlar Kamarasının tasarıdaki değişikliği "hayal kırıklığı" olarak nitelendirildi.

"Bu düzenleme hükümetin AB ile yürütülen müzakerelerde elini zayıflatacak." ifadesi kullanılan açıklamada, değişikliğin parlamentoya hükümet üzerinde daha önce benzeri olmayan bir kontrol getireceği kaydedildi.

Bakanlık, Lordlar Kamarasının Brexit Yasa Tasarısı'ndaki değişikliğinin sonuçlarının değerlendirileceğini bildirdi.

Brexit Yasa Tasarısı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında ocak ayında kabul edilerek Lordlara sevk edilmişti.

Lordların tasarıda gittiği değişikliklerin ardından metnin yeniden Avam Kamarasına dönmesi gerekiyor. Lordların değişiklik talepleri devam ettiği sürece tasarı iki kanat arasında gidip gelmeye devam ediyor.

İngiltere'de tasarılar parlamentonun her iki kanadını da geçtikten sonra Kraliçenin onayı ile yasalaşıyor.

Müzakerelerde yeni aşamaya geçilmişti

İngiltere önceki yıl yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, geçen yıl mart ayında da Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

İngiltere ile AB, haziran ayında başladıkları Brexit müzakerelerinde temel başlıklar üzerinde anlaşmıştı. Brexit sonrasında 2 yıllık bir geçiş süreci üzerinde de anlaşan taraflar, müzakerelerde, ayrılık sonrasındaki ilişkilerinin ele alınacağı yeni aşamaya geçileceğini duyurmuştu.