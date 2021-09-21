LoR Masters Avrupa: Bandlewood Günlükleri turnuvasında 16 ülke yarışacak
LoR Masters Avrupa: Bandlewood Günlükleri 23 Eylül 2021'de başlıyor! Temsilcimiz D Grubunda yer alacak.
LoR Masters Avrupa: Bandlewood Günlükleri turnuvasında yarışacak olan 16 ülke ve takımda yer alan oyuncular belli oldu!
Grup A
Almanya #1
Teddy314/ 630 LPS
Quabatchie/ 554 LPS
Kuraschi/ 548 LPS
Yunanistan #8
Metalrider/ 515 LPS
Rednaxell/ 438
Lunimus/ 355 LPS
Çekya #9
Pokrovac/ 547 LPS
Bajatak/ 367 LPS
Tomasow/ 363 LPS
Belarus #16
Grinexxx/ 512 LPS
Stratosgod/ 68 LPS
Ephemeron48/ 0 LPS
Grup B
Polonya #2
Zolw Lamparci/ 558 LPS
Szychu/ 552 LPS
Shogopass/ 550 LPS
İtalya #7
Broken Ball/ 522 LPS
Staipositivo/ 502 LPS
Docmic/ 448 LPS
Belçika #10
Ultraman1996/ 539 LPS
Redwinter97/ 361 LPS
Shuke/ 339 LPS
İsveç #15
Arren2398/ 533 LPS
LM So Humble/ 253 LPS
Pyrokz/ 0 LPS
Grup C
Fransa #3
Bowisse/ 558 LPS
Ahuizotle/ 552 LPS
Den/ 545 LPS
Rusya #6
Ragnarosich/ 511 LPS
Oswtf/ 492 LPS
Carnality/ 481 LPS
Norveç #11
Trishfangirl69/ 521 LPS
Markus000/ 393 LPS
Ekkouranium/ 271 LPS
Fas #14
Gouda DDY/ 618 LPS
Milobellus/ 206 LPS
Teenagewasteland/ 70 LPS
Grup D
Türkiye #4
Uçan Protein/ 561 LPS
Mic Check/ 538 LPS
Tutuşturatıcı/ 491 LPS
İspanya #5
Sergi2vamos/ 533 LPS
Cosimo/ 507 LPS
Cdsfaul/ 494 LPS
Romanya #12
The Catasus/ 533 LPS
Hollow/ 243 LPS
Crosss/ 231 LPS
Sırbistan #13
Boky/ 514 LPS
Legolas2305/ 259 LPS
Nemyjustdies/ 212 LPS
Turnuvaya katılan 16 ülkeden 16 takım 4 gruba bölündü ve temsilcilerimiz Uçan Protein, Mic Check ve Tutuşturatıcı D Grubu'nda yer aldılar. Turnuva 23 Eylül 2021 tarihinde 18: 00'da başlayacak.