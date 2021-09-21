LoR Masters Avrupa: Bandlewood Günlükleri turnuvasında 16 ülke yarışacak

LoR Masters Avrupa: Bandlewood Günlükleri turnuvasında yarışacak olan 16 ülke ve takımda yer alan oyuncular belli oldu!

Grup A

Almanya #1

Teddy314/ 630 LPS

Quabatchie/ 554 LPS

Kuraschi/ 548 LPS

Yunanistan #8

Metalrider/ 515 LPS

Rednaxell/ 438

Lunimus/ 355 LPS

Çekya #9

Pokrovac/ 547 LPS

Bajatak/ 367 LPS

Tomasow/ 363 LPS

Belarus #16

Grinexxx/ 512 LPS

Stratosgod/ 68 LPS

Ephemeron48/ 0 LPS

Grup B

Polonya #2

Zolw Lamparci/ 558 LPS

Szychu/ 552 LPS

Shogopass/ 550 LPS

İtalya #7

Broken Ball/ 522 LPS

Staipositivo/ 502 LPS

Docmic/ 448 LPS

Belçika #10

Ultraman1996/ 539 LPS

Redwinter97/ 361 LPS

Shuke/ 339 LPS

İsveç #15

Arren2398/ 533 LPS

LM So Humble/ 253 LPS

Pyrokz/ 0 LPS

Grup C

Fransa #3

Bowisse/ 558 LPS

Ahuizotle/ 552 LPS

Den/ 545 LPS

Rusya #6

Ragnarosich/ 511 LPS

Oswtf/ 492 LPS

Carnality/ 481 LPS

Norveç #11

Trishfangirl69/ 521 LPS

Markus000/ 393 LPS

Ekkouranium/ 271 LPS

Fas #14

Gouda DDY/ 618 LPS

Milobellus/ 206 LPS

Teenagewasteland/ 70 LPS

Grup D

Türkiye #4

Uçan Protein/ 561 LPS

Mic Check/ 538 LPS

Tutuşturatıcı/ 491 LPS

İspanya #5

Sergi2vamos/ 533 LPS

Cosimo/ 507 LPS

Cdsfaul/ 494 LPS

Romanya #12

The Catasus/ 533 LPS

Hollow/ 243 LPS

Crosss/ 231 LPS

Sırbistan #13

Boky/ 514 LPS

Legolas2305/ 259 LPS

Nemyjustdies/ 212 LPS

Turnuvaya katılan 16 ülkeden 16 takım 4 gruba bölündü ve temsilcilerimiz Uçan Protein, Mic Check ve Tutuşturatıcı D Grubu'nda yer aldılar. Turnuva 23 Eylül 2021 tarihinde 18: 00'da başlayacak.

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